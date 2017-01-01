Україна та Росія потрапили до одного дивізіону в новому турнірі УЄФА

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УЄФА показав, як розподілятимуться команди по чотирьох дивізіонах у новому турнірі для збірних – Лізі націй

У Лізі націй 55 збірних розіб'ють на чотири дивізіони згідно з рейтингом збірних на кінець кваліфікації ЧС-2018, яка завершиться у листопаді 2017 року. Безпосередньо у дивізіонах відбудеться розподіл на групи.

Якби турнір розпочався зараз, то дивізіони виглядали б таким чином:

Дивізіон A: Німеччина, Франція, Португалія, Бельгія, Іспанія, Англія, Швейцарія, Італія, Хорватія, Польща, Ісландія, Боснія і Герцеговина.

Дивізіон B: Ірландія, Росія, Австрія, Швеція, Словаччина, Уельс, Україна, Нідерланди, Північна Ірландія, Чехія, Туреччина, Угорщина.

Дивізіон C: Греція, Румунія, Словенія, Ізраїль, Сербія, Данія, Болгарія, Албанія, Шотландія, Чорногорія, Норвегія, Литва, Азербайджан, Кіпр, Вірменія.

Дивізіон D: Естонія, Фінляндія, Білорусь, Грузія, Фарерські острови, Латвія, Македонія, Казахстан, Молдова, Люксембург, Ліхтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гібралтар.

Повідомлялось, що перші матчі Ліги націй гратимуться у вересні 2018 року.

Джерело: Вголос