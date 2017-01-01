Україна вийшла вперед у матчі Кубку Федерації проти Австралії

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Фото: Артем Худолєєв, «Главком»

Леся Цуренко обіграла Дарію Гаврилову

Українська тенісистка Леся Цуренко (54 рядок рейтингу WTA) здобула перемогу у першій грі матчу проти збірної Австралії,перегравши Дарію Гаврилову (26 місце рейтингу WTA) 6:2, 6:3.

У матчі в рамках Другої світової групи Кубку Федерації, який відбувається у Харкові, українська спортсменка практично не відчула опору з боку суперниці, яка після гри навіть ледь не зламала ракетку через розпач. У післяматчевому коментарі Леся Цуренко подякувала публіці за шалену підтримку, зауваживши, що вболівальники, вірогідно, посприяли тому, аби збити ритм гри у австралійки, чим допомогли українці перемогти свою суперницю.

У другій грі дня на корт вийшли перший номер України, 13-а ракетка світу Еліна Світоліна і Ешлі Барті, яка має 156 позицію у світовому рейтингу WTA.

Поєдинок Україна Австралія триватиме два дні. Його переможець потрапить до плей-офф, де посперечається за місце в елітному дивізіоні.