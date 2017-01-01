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    Україна визначилася зі складом на чемпіонат Європи з художньої гімнастики

    • Сьогодні, 17:33
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    Турнір відбудеться з 19 по 21 травня в Будапешті

    Україна визначилася зі складом на чемпіонат Європи з художньої гімнастики, який пройде з 19 по 21 травня в столиці Угорщини Будапешті, повідомляє офіційний сайт НОК України. У змаганнях братимуть участь також і юніорки.

    Нашу команду представлятимуть: Вікторія Мазур, Олена Дяченко, Єва Мелещук.

    За юніорську команду виступлять Влада Нікольченко, Аліна Сідак, Тетяна Довженко, Марія Віскочанська і Маріола Бондарчук.

    Нагадаємо, що на Кубку світу в Болгарії українські гімнастки взяли два золота.

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат Європи художня гімнастика Збірна України
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