Україна визначилася зі складом на чемпіонат Європи з художньої гімнастики
- Сьогодні, 17:33
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Турнір відбудеться з 19 по 21 травня в БудапештіУкраїна визначилася зі складом на чемпіонат Європи з художньої гімнастики, який пройде з 19 по 21 травня в столиці Угорщини Будапешті, повідомляє офіційний сайт НОК України. У змаганнях братимуть участь також і юніорки.
Нашу команду представлятимуть: Вікторія Мазур, Олена Дяченко, Єва Мелещук.
За юніорську команду виступлять Влада Нікольченко, Аліна Сідак, Тетяна Довженко, Марія Віскочанська і Маріола Бондарчук.
Нагадаємо, що на Кубку світу в Болгарії українські гімнастки взяли два золота.
Джерело: xsport.ua