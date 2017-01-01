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Турнір відбудеться з 19 по 21 травня в Будапешті

Україна визначилася зі складом на чемпіонат Європи з художньої гімнастики, який пройде з 19 по 21 травня в столиці Угорщини Будапешті, повідомляє офіційний сайт НОК України. У змаганнях братимуть участь також і юніорки.

Нашу команду представлятимуть: Вікторія Мазур, Олена Дяченко, Єва Мелещук.

За юніорську команду виступлять Влада Нікольченко, Аліна Сідак, Тетяна Довженко, Марія Віскочанська і Маріола Бондарчук.

Нагадаємо, що на Кубку світу в Болгарії українські гімнастки взяли два золота.

Джерело: xsport.ua