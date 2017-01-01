Україна залишилась без медалей на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики

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Вікторія Мазур запам'яталася угорській публіці своєю харизмою і чистими лініями

Сьогодні в Будапешті пройшов фінальний день чемпіонату Європи, і розігрувалися медалі у фіналах в окремих видах.

У фінал з 10 булавами відібралася наша юніорська збірна команда у групових вправах, в фінали з м'ячем і булавами - Вікторія Мазур.

На жаль, наші груповічкі не змогли впоратися з хвилюванням і припустилися кількох помилок у вправі з 10 булавами. Гімнастки отримали оцінку 15,200 і залишилися на 8 місці.

Лідер збірної Вікторія Мазур представила Україну в фіналах з м'ячем і булавами. Через дрібні недоліки грація не змогла поборотися за медалі, але вже точно запам'яталася угорській публіці своєю харизмою і чистими лініями. Віка стала сьомою в обох фіналах (15,700 - м'яч; 15,950 - булави).

Джерело: Федерація гімнастики України