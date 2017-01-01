Україна завоювала бронзу змішаної естафети в Кубку IBU

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Віта Семеренко повернулася у великий спорт

В естонському Отепяа закінчилася змішана естафета в рамках заключного Кубка IBU.

Наша команда, підсилена олімпійською чемпіонкою 2014 року Вітою Семеренко, завоювала бронзові медалі.

Віта Семеренко повернулася у великий спорт після народження дитини. Останнім великим турніром для неї був сезон 2013/2014 років.

Крім Семеренко, Україну в гонці представили Яна Бондар, Андрій Доценко і Руслан Ткаленко.

Перемогу в гонці відсвяткували біатлоністи з Німеччини, другими стали норвежці.

Джерело: segodnya.ua