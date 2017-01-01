  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Україна завоювала бронзу змішаної естафети в Кубку IBU

    • Сьогодні, 15:33
    • Розсилка

    Віта Семеренко повернулася у великий спорт

    В естонському Отепяа закінчилася змішана естафета в рамках заключного Кубка IBU.

    Наша команда, підсилена олімпійською чемпіонкою 2014 року Вітою Семеренко, завоювала бронзові медалі.

    Віта Семеренко повернулася у великий спорт після народження дитини. Останнім великим турніром для неї був сезон 2013/2014 років.

    Крім Семеренко, Україну в гонці представили Яна Бондар, Андрій Доценко і Руслан Ткаленко.

    Перемогу в гонці відсвяткували біатлоністи з Німеччини, другими стали норвежці.

    Джерело: segodnya.ua

    біатлон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ