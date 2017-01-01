Україна зберегла 30 місце в рейтингу ФІФА

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ФІФА опублікувала оновлений рейтинг футбольних збірних світу

Міжнародна федерація футбольних асоціацій 12 січня 2017 року опублікувала новий рейтинг національних збірних, згідно з яким збірна України залишилася на 30 місці, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

На рахунку нашої команди 804 бали, як і в минулому рейтингу. У цілому в рейтингу аж до 35-го місця без змін. На першому місці як і раніше збірна Аргентини, на другому – Бразилія, на третьому – Німеччина. Наступна версія рейтингу ФІФА буде опублікована 9 лютого 2017 року.

Рейтинг ФІФА

1. Аргентина 1634

2. Бразилія 1544

3. Німеччина 1433

4. Чилі 1404

5. Бельгія 1368

6. Колумбія 1345

7. Франція 1305

8. Португалія 1229

9. Уругвай 1187

10. Іспанія 1166

(30). Україна 804







Джерело: УНІАН