Україна зберегла позиції в рейтингу ФІФА
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Коефіцієнт команди Андрія Шевченка становить 761 пункт
Національна збірна України залишилася на 37-му рядку в рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА), який оновили у четвер, 4 травня
Коефіцієнт «синьо-жовтої» збірної становить 761 пункт.
На вершині списку залишається Бразилія (1672). Другою йде Аргентина (1603), третьою – Німеччина (1464). У першу десятку рейтингу також входять Чилі (1411), Колумбія (1348), Франція (1294), Бельгія (1281), Португалія (1259), Швейцарія (1212) та Іспанія (1204).
Позиції суперників України у відбірковій групі I європейської кваліфікації чемпіонату світу – 2018: 18. Хорватія (1016), 21. Ісландія (872), 22. Туреччина (863), 97. Фінляндія (335), 172. Косово (112).
Загалом у списку 209 національних асоціацій.
Наступний реліз рейтингу ФІФА буде опубліковано 1 червня.
Джерело: Укрінформ