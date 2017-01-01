  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українці - брати Бабарики тріумфували на марафоні в Німеччині

    • Сьогодні, 07:05
    • Розсилка

    Іван Бабарика став переможецем марафонського забігу, а Олександру не було рівних на дистанції вдвічі коротшій

    7 травня німецький Майнц приймав міжнародні легкоатлетичні змагання.

    Дуже вдалим виявився марафон для легкоатлетів України. Так Іван Бабарика в запеклій боротьбі перетнув фініш першим.Переможний час Івана- 2.19:34. Спортсмен втретє потрапляє на п'єдестал пошани,але вперше піднявся на  вищу сходинку п'єдисталу. В 2008 та 2009 роках легкоатлет був другим.

    Українка Віра Овчарук  з другим часом 2.46:35 прибігла до фінішу.

    Також молодший брат цьогорічного переможця марафону Олександр Бабарика  виявився найсильнішим на півмарафонській дистанції-1.06:40.

    Читайте також
    марафон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ