Українці - брати Бабарики тріумфували на марафоні в Німеччині

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Іван Бабарика став переможецем марафонського забігу, а Олександру не було рівних на дистанції вдвічі коротшій

7 травня німецький Майнц приймав міжнародні легкоатлетичні змагання.

Дуже вдалим виявився марафон для легкоатлетів України. Так Іван Бабарика в запеклій боротьбі перетнув фініш першим.Переможний час Івана- 2.19:34. Спортсмен втретє потрапляє на п'єдестал пошани,але вперше піднявся на вищу сходинку п'єдисталу. В 2008 та 2009 роках легкоатлет був другим.

Українка Віра Овчарук з другим часом 2.46:35 прибігла до фінішу.

Також молодший брат цьогорічного переможця марафону Олександр Бабарика виявився найсильнішим на півмарафонській дистанції-1.06:40.

