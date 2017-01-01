Українці Далакян, Єгоров та Єфимович захистили титули континентальних чемпіонів за версією WBA



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві на арені КВЦ «Парковий» пройшло чергове Pro Boxing Show від компанії Union Boxing Promotion

В рамках трьох головних боїв вечора Артем Далакян, Олег Юхимович і Олександр Єгоров захищали свої титули.

У головному поєдинку шоу 29-річний українець вірменського походження Артем Далакян (15-0, 15 КО) нокаутував 24-річного мексиканця Луїса Мануеля Маціаса (9-5-2, 3 КО) в шостому раунді. Українець захистив свій пояс WBA Continental в «вазі мухи» (50.8 кг).

36-річний українець Олег Єфимович (29-2-1, 16 КО) нокаутував у сьомому раунді бельгійця Урбано Джуліані (9-2, 2 КО). Боксер Union Boxing Promotion захистив свій пояс WBA Continental в напівлегкій вазі (57,153 кг).

Ще один українець 28-річний Олександр Єгоров (18-1-1, 9 КО) переміг технічним нокаутом в третьому раунді аргентинця Лукаса Рафаеля Баеса (30-16-4, 15 КО) і таким чином захистив свій пояс.

Джерело: xsport.ua