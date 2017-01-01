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    Українці виграли п'ять медалей та встановили світові рекорди на ЧЄ з пауерліфтингу

    • Сьогодні, 11:51
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    В іспанській Малазі продовжились змагання чемпіонату Європи з пауерліфтингу

    В іспанській Малазі продовжились змагання чемпіонату Європи з пауерліфтингу серед дорослих, юніорів, юнаків та дівчат, інформує Міністерство молоді та спорту України.

    Третій змагальний день українська збірна завершила з п'ятьма нагородами та двома рекордами.

    Тріумфатором першості серед юніорів став Олександр Рубець (105 кг). Українець не лише здобув "золото" за сумою трьох вправ, а й встановив два світові рекорди: у присіданні — 431 кг та за сумою — 1051 кг.

    На другу сходинку п'єдесталу у цій же ваговій категорії піднявся ще один наш співвітчизник Данило Ковальов.
    Медалі найвищого ґатунку за сумою трьох вправ здобули Олександр Тітаренко (120 кг) та Андрій Шевченко (+120 кг).

    У ваговій категорії до 63 кг Наталія Гаргуновська здобула "бронзу" серед юніорок.

    Джерело: УНН

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