Українці виграли п'ять медалей та встановили світові рекорди на ЧЄ з пауерліфтингу
- Сьогодні, 11:51
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В іспанській Малазі продовжились змагання чемпіонату Європи з пауерліфтингуВ іспанській Малазі продовжились змагання чемпіонату Європи з пауерліфтингу серед дорослих, юніорів, юнаків та дівчат, інформує Міністерство молоді та спорту України.
Третій змагальний день українська збірна завершила з п'ятьма нагородами та двома рекордами.
Тріумфатором першості серед юніорів став Олександр Рубець (105 кг). Українець не лише здобув "золото" за сумою трьох вправ, а й встановив два світові рекорди: у присіданні — 431 кг та за сумою — 1051 кг.
На другу сходинку п'єдесталу у цій же ваговій категорії піднявся ще один наш співвітчизник Данило Ковальов.
Медалі найвищого ґатунку за сумою трьох вправ здобули Олександр Тітаренко (120 кг) та Андрій Шевченко (+120 кг).
У ваговій категорії до 63 кг Наталія Гаргуновська здобула "бронзу" серед юніорок.
Джерело: УНН