Українці завоювали чотири медалі на старті ЧЄ з самбо

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У турнірі беруть участь понад 300 спортсменів із 31 країни.

У перший день змагань чемпіонату Європи серед чоловіків і жінок у Мінську українці вибороли чотири медалі: “золото”, "срібло“ і дві “бронзи”.

Перше місце взяла Анастасія Шевченко із Харкова в категорії до 60 кілограмів. У драматичному поєдинку вона здолала росіянку Аліну Пчелінцеву з рахунком 3:2. Чемпіонськими виявилися кидки через голову.

Срібну медаль завоював у бойовому розділі самбо Андрій Кучеренко (місто Херсон). У категорії до 57 кг він поступився у фіналі російському бійцю Курбану Магамедову.

Ще дві українки сьогодні вибороли бронзові нагороди. Анастасія Новікова з Харкова посіла третє місце у категорії до 48 кг, а Наталія Смаль з Івано-Франківська увійшла до числа призерів, змагаючись у категорії до 72 кг.

Додамо, що загалом у турнірі беруть участь понад 300 спортсменів із 31 країни.

Джерело: segodnya.ua