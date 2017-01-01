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    Українці завоювали чотири медалі на старті ЧЄ з самбо

    • Сьогодні, 16:00
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    У турнірі беруть участь понад 300 спортсменів із 31 країни.

    У перший день змагань чемпіонату Європи серед чоловіків і жінок у Мінську українці вибороли чотири медалі: “золото”, "срібло“ і дві “бронзи”.

    Перше місце взяла Анастасія Шевченко  із Харкова в категорії до 60 кілограмів. У драматичному поєдинку вона здолала росіянку Аліну Пчелінцеву з рахунком 3:2. Чемпіонськими виявилися кидки через голову.

    Срібну медаль завоював у бойовому розділі самбо Андрій Кучеренко (місто Херсон). У категорії до 57 кг він поступився у фіналі російському бійцю Курбану Магамедову.

    Ще дві українки сьогодні вибороли бронзові нагороди. Анастасія Новікова з Харкова посіла третє місце у категорії до 48 кг, а Наталія Смаль з Івано-Франківська увійшла до числа призерів, змагаючись у категорії до 72 кг.

    Додамо, що загалом у турнірі беруть участь понад 300 спортсменів із 31 країни.

    Джерело: segodnya.ua

    чемпіонат Європи
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