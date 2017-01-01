Українці завоювали дві медалі на чемпіонаті Європи з карате

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У місті Роскілле (Данія) розіграли нагороди континентальної першості 2017 року з кіокушинкай карате (WKO) у фул-контакті

Срібну нагороду до нашої скарбнички поклала. Вона стала віце-чемпіонкою Європи в жіночому турнірі ката. Кращою за нашу представницю стала лише бельгійка Ен Дрісенс. Також на п’єдесталі пошани опинилися Діана Мачуте з Литви і Алісія Едін зі Швеції – в обох бронза.

Відзначилася Україна і в призах у чоловічому ката. Олег Король виборов бронзову медаль, розділивши третій рядок з угорцем Тотом Аттілою. У фіналі боролися представники польської школи кіокушинкай: Конрад Козубовські виявився сильнішим за Філіпа Шеллера.

Додамо, що також було розіграно нагороди ЧЄ-2017 в куміте: у чоловічому турнірі – в 65 кг, 75 кг, 85 кг та понад 85 кг, а в жіночому – в 50 кг, 55 кг, 60 кг, понад 65 кг. Проте на призовому подіуму уродженців України не опинилося.

Джерело: УНН