Українці здобули медалі на змаганнях з веслувального слалому у Словаччині

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На цих змаганнях від України брали участь 14 спортсменів

В словацькому містечку Ліптовскі Мікулаш під егідою ICF пройшли міжнародні змагання зі слалому “33 Liptov Slalom”.

Вдало виступили українські представники слалому: Вікторія Ус за сумою двох днів привезла в Україну “золото” в К-1 (байдарка) та “бронзу” в С-1 (каное), Ігор Цвєт посів 2 місце (К1), а Вікторія Добротворська — 3 місце (С1).

Варто зазначити, що загалом на цих змаганнях від України брали участь 14 спортсменів.

Джерело: УНН