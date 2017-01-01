  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українці здобули медалі на змаганнях з веслувального слалому у Словаччині

    • Сьогодні, 11:34
    • Розсилка

    На цих змаганнях від України брали участь 14 спортсменів

    В словацькому містечку Ліптовскі Мікулаш під егідою ICF пройшли міжнародні змагання зі слалому “33 Liptov Slalom”.

    Вдало виступили українські представники слалому: Вікторія Ус  за сумою двох днів привезла в Україну “золото” в К-1 (байдарка) та “бронзу” в С-1 (каное), Ігор Цвєт  посів 2 місце (К1), а Вікторія Добротворська — 3 місце (С1).

    Варто зазначити, що загалом на цих змаганнях від України брали участь 14 спортсменів.

    Джерело: УНН

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ