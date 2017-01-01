Українці здобули медалі на змаганнях з веслувального слалому у Словаччині
- Сьогодні, 11:34
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На цих змаганнях від України брали участь 14 спортсменівВ словацькому містечку Ліптовскі Мікулаш під егідою ICF пройшли міжнародні змагання зі слалому “33 Liptov Slalom”.
Вдало виступили українські представники слалому: Вікторія Ус за сумою двох днів привезла в Україну “золото” в К-1 (байдарка) та “бронзу” в С-1 (каное), Ігор Цвєт посів 2 місце (К1), а Вікторія Добротворська — 3 місце (С1).
Варто зазначити, що загалом на цих змаганнях від України брали участь 14 спортсменів.
Джерело: УНН