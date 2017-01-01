  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українcький хокеїст Понікаровський продовжив контракт з китайським клубом

    • Сьогодні, 11:09
    • Розсилка

    Відомий український хокеїст Олексій Понікаровський продовжив свою угоду з китайським клубом КХЛ «Куньлунь Ред Стар»

    Новий контракт 37-річного форварда розрахований до кінця сезону-2017/2018, повідомляє Xsport

    Китайський клуб «Куньлунь Ред Стар» було створено напередодні минулого сезону і за підсумками дебютного регулярного чемпіонату з восьмого місця Східної конференції він пробився до плей-оф, де програв у серії магнітогорському «Металургу» (1:4).

    Статистика Понікаровського: 57 матчів, 15 очок (7 шайб і 8 передач).

    Джерело: xsport.ua

    спорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ