Українcький хокеїст Понікаровський продовжив контракт з китайським клубом
- Сьогодні, 11:09
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Відомий український хокеїст Олексій Понікаровський продовжив свою угоду з китайським клубом КХЛ «Куньлунь Ред Стар»
Новий контракт 37-річного форварда розрахований до кінця сезону-2017/2018, повідомляє Xsport.
Китайський клуб «Куньлунь Ред Стар» було створено напередодні минулого сезону і за підсумками дебютного регулярного чемпіонату з восьмого місця Східної конференції він пробився до плей-оф, де програв у серії магнітогорському «Металургу» (1:4).
Статистика Понікаровського: 57 матчів, 15 очок (7 шайб і 8 передач).
Джерело: xsport.ua