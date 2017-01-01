Українця визнали в США найкращим боксером століття

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Американський промоутер Боб Арум зробив гучну заяву

Український чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазіє найкращим боксером в історії з часів Мохаммеда Алі. Таке гучне визнання наш співвітчизник отримав від легендарного американського промоутера Боба Арума.

"Це найкращий боєць, якого я бачив з тих пір, як був Мохаммед Алі. Немає нікого, хто міг би робити те, що він може. Ніхто. Він єдиний в своєму роді. Поки він працює на максимальному рівні, я хочу, щоб він домігся максимальних висот і всі насолоджувалися їм ", - наводить слова Арума Boxingewsonline.

Джерело: Обозреватель