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    Українця визнали в США найкращим боксером століття

    • Сьогодні, 18:32
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    Американський промоутер Боб Арум зробив гучну заяву

    Український чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко  є найкращим боксером в історії з часів Мохаммеда Алі. Таке гучне визнання наш співвітчизник отримав від легендарного американського промоутера Боба Арума.

    "Це найкращий боєць, якого я бачив з тих пір, як був Мохаммед Алі. Немає нікого, хто міг би робити те, що він може. Ніхто. Він єдиний в своєму роді. Поки він працює на максимальному рівні, я хочу, щоб він домігся максимальних висот і всі насолоджувалися їм ", - наводить слова Арума Boxingewsonline.

    Джерело: Обозреватель

    бокс Василь Ломаченко
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