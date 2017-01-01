Українець Амосов захистив чемпіонський пояс ММА

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Наш боєць достроково переміг бразильця Дієго Кавальканті

Український боєць змішаного стилю (ММА)захистив титул чемпіона світу за версією PRIME SELECTION.

Суперником українця був бразилець Дієго Кавальканті. Уже в першому раунді Ярослав відправив суперника в нокдаун, а потім провів задушливий прийом, після якого Кавальканті здався, повідомляє boxing-mma.

Це була 18-та перемога Ярослава Амосова в ММА, поки що він не програвав.

23-річний Амосов народився в Ірпені Київської області. Він – чемпіон світу з бойового самбо, WCSF (2013, 2014, 2015), чемпіон Європи з бойового самбо, ECSF (2013, 2014, 2016), чемпіон Євразії з професійного бойового самбо, WCSF (2014 року), володар Кубка Європи з бойового самбо , ECSF (2012), чемпіон України і Кубка України з бойового самбо.

Чемпіон світу з MMA за версією GEFC серед професіоналів.

Джерело: segodnya.ua