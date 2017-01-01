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    Українець Амосов захистив чемпіонський пояс ММА

    • Сьогодні, 12:01
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    Наш боєць достроково переміг бразильця Дієго Кавальканті

    Український боєць змішаного стилю (ММА) Ярослав Амосовзахистив титул чемпіона світу за версією PRIME SELECTION.

    Суперником українця був бразилець Дієго Кавальканті. Уже в першому раунді Ярослав відправив суперника в нокдаун, а потім провів задушливий прийом, після якого Кавальканті здався, повідомляє boxing-mma.

    Це була 18-та перемога Ярослава Амосова в ММА, поки що він не програвав.

    23-річний Амосов народився в Ірпені Київської області. Він – чемпіон світу з бойового самбо, WCSF (2013, 2014, 2015), чемпіон Європи з бойового самбо, ECSF (2013, 2014, 2016), чемпіон Євразії з професійного бойового самбо, WCSF (2014 року), володар Кубка Європи з бойового самбо , ECSF (2012), чемпіон України і Кубка України з бойового самбо.

    Чемпіон світу з MMA за версією GEFC серед професіоналів.

    Джерело: segodnya.ua

    чемпіонат світу MMA
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