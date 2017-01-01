Українець боксуватиме за титул чемпіона Європи

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Український боксер Сергій Демченко (17-11-1, 11 КО), який проживає і тренується в Італії, отримав шанс знову стати чемпіоном континенту за версією Європейського боксерського союзу

Міцний український джорнімен Сергій Демченко, свого часу володів титулом чемпіона Європи за версією EBU у напівважкій вазі, може знову повернути собі титул. Як повідомляє Boxingscene, 21 травня українець у Франції в рингу зустрінеться з місцевим бійцем Хаділла Мохумаді (21-4-1, 16 КО).

Мохумаді уже був чемпіоном Європи в другій середній вазі, поки в квітні минулого року не програв англійцю Каллум Сміту. Що стосується Демченко, то титул EBU він завоював в березні 2016- го, перемігши італійця Мірко Річчі, але вже в наступному поєдинку – в травні того ж року – втратив його, поступившись французу Мехді Амару.



В якому місті і в рамках якої вагової категорії відбудеться бій Мохумаді - Демченко поки не повідомляється.