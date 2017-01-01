Українець Ельянов посів 7-ме місце на шаховому супертурнірі у Вейк-ан-Зеє
- Сьогодні, 13:10
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Розсилка
Українець набрав сім очок у 13 партіяхУ голландському Вейк-ан-Зеє завершився шаховий супертурнір Tata Steel, де в категорії Masters українець Павло Ельянов посів 7-ме місце, повідомляє офіційний сайт змагань. Наш гросмейстер набрав сім очок у 13 партіях.
Українець виграв по ходу змагань три партії, при восьми нічиїх та двох поразках. Переможцем змагань став американець Уеслі Со (9 балів), який досить несподівано обійшов у таблиці чинного чемпіона світу Магнуса Карлсена (8) з Норвегії. Їхній очний поєдинок завершився нічиєю.
Джерело: УНІАН