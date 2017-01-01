Українець Грищук не зумів здобути титул чемпіона Європи за версією EBU

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Наш боксер отримав першу поразку

У поєдинку за вакантний титул чемпіона Європи за версією EBU у найлегшій вазі (до 50,8 кг) українець(16-1, 6 КО) отримав першу поразку.

Він достроково поступився у гостях французькому господареві рингу Тома Массону (17-3-1 , 5 КО).

У рингу більшу частину часу йшло тактичне протистояння - обидва з перемінним успіхом намагалися ловити суперника на помилках.

Агресором частіше виступав Массон, а українець багато пересувався, видивлявся можливість вдарити кросом. Часом бійці "випадали" з цього шаблону та трохи рубалися.

"Гойдалки" зберігалися до самого кінця зустрічі.

У 9-му раунді Тома зачепив українця та спробував добити біля канатів. Олександр виглядав трохи враженим, але огризався.

Після чергової вдалої атаки Тома, який завдав аперкот, Грищук опустився на коліно, а рефері, недовго думаючи, дав відмашку. ТКО 9, інформує vringe.com.

Джерело: champion.com.ua