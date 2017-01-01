Українець Іванов потрапив до top-15 на етапі Кубка світу з триатлону у Китаї

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Лідер українського рейтингу триатлетів - Іван Іванов - набирає змагальну форму.

Тиждень тому Іван Іванов посів високе 7-е місце на чемпіонаті Європи з дуатлону, а цього разу фінішував 14-м на етапі Кубка світу у Китаї, інформує офіційний сайт Федерації триатлону України.

"Іван зайняв 14-е місце на ITU Triathlon World Cup у Ченгду. Конкуренція найвищого світового рівня зовсім не бентежить нашого атлета", - повідомили у команді українця Sapik Team.

Сам спортсмен охарактеризував свої почуття за підсумками змагань однією фотографією з відповідним підписом:

"Скільки ж болю у цьому фото. Це найважче 14-е місце у моєму житті. Така жорстка гонка: ми втомлені, однак задоволені...", - поділився емоціями спортсмен із Горішніх Плавнів.

Друге місце етапу Кубка світу у Ченгду дісталося також українцеві, який нині виступає під прапором Азербайджану, - Ростиславу Пєвцову.

Джерело: champion.com.ua