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    Українець Іванов потрапив до top-15 на етапі Кубка світу з триатлону у Китаї

    • Сьогодні, 18:58
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    Лідер українського рейтингу триатлетів - Іван Іванов - набирає змагальну форму.

    Тиждень тому Іван Іванов посів високе 7-е місце на чемпіонаті Європи з дуатлону, а цього разу фінішував 14-м на етапі Кубка світу у Китаї, інформує офіційний сайт Федерації триатлону України.

    "Іван зайняв 14-е місце на ITU Triathlon World Cup у Ченгду. Конкуренція найвищого світового рівня зовсім не бентежить нашого атлета", - повідомили у команді українця Sapik Team.

    Сам спортсмен охарактеризував свої почуття за підсумками змагань однією фотографією з відповідним підписом:

    1_06

    "Скільки ж болю у цьому фото. Це найважче 14-е місце у моєму житті. Така жорстка гонка: ми втомлені, однак задоволені...", - поділився емоціями спортсмен із Горішніх Плавнів.

    Друге місце етапу Кубка світу у Ченгду дісталося також українцеві, який нині виступає під прапором Азербайджану, - Ростиславу Пєвцову.

    Джерело: champion.com.ua

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