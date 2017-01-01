Українець Кононенко переміг у міжнародних велоперегонах Race Horizon Park

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Наш співвітчизник подолав 160 км за 3 години 53 хвилини 34 секунди

Українецьпереміг у першій гонці міжнародних велоперегонів Race Horizon Park 2017, які проходили у Київській області.

Українець подолав 160 км за 3 години 53 хвилини 34 секунди. Якоб Франдсен з данської команди Team AuraEnergy-CK Aarus посів 2-е місце, а бронзу завоював Микита Соколов з казахстанської команди Vino-Astana Motors.

«Є гонщики, які не можуть якісно їхати в дощ. Але мені така погода по-справжньому в кайф, мені дійсно подобається їхати по дощу. Довгий час йшла боротьба за потрапляння у відрив. В результаті, три наших гонщика, включно зі мною, змогли в нього відібратися. На останньому колі я атакував, за мною вчепився датчанин Франдсен, з яким ми добре спрацювалися разом. У підсумку, у мене вийшло його обійти, чому я дуже радий. Ми сподіваємося і на наступних двох гонках максимально проявити себе», — сказав Михайло.

Джерело: УНН