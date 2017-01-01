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    Українець лідирує на шаховому турнірі у Вейк-ан-Зеє

    • Сьогодні, 11:26
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    У Павла Ельянова 3,5 очки після 4-х турів

    Український гросмейстер Павло Ельянов лідирує на шаховому супертурнірі в голландському Вейк-ан-Зеє після чотирьох турів змагань, повідомляє офіційний сайт змагань. В перших чотирьох партіях українець тричі виграв і зіграв внічию з Пенталою Харікрішна (Індія).

    Зокрема, напередодні, в партії четвертого туру Ельянов чорними обіграв іншого індійського шахіста Баскарана Адбіхана.

    Ельянов зберігає одноосібне лідерство. У турнірній таблиці українець серед інших випереджає чемпіона світу Магнуса Карлсена з Норвегії, у якого 3 очки - дві нічиї та дві перемоги. Також 3 бали в Уеслі Со з США. По 2,5 бала у Харікрішни і екс-українця з Сімферополя Сергія Карякіна, який виступає за Росію.

    Партії 5-го туру будуть зіграні 19 січня. Змагання у Вейк-ан-Зеє триватимуть до 29 січня.


    Джерело: УНІАН

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