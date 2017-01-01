Українець Макс Бурсак уперше проведе чемпіонський бій

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У США український боксер другої середньої ваги зустрінеться з лідером дивізіону – мексиканцем Гілберто Раміресом

Український боксер другої середньої вагової категорії (до 76,2 кг) Макс Бурсак став претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO. 22 квітня в американському місті Карсон (штат Каліфорнія) Бурсак зустрінеться з лідером цієї ваги – чемпіоном WBO, непереможеним мексиканцем Гілберто Раміресом. Уперше в своїй кар'єрі українець проведе бій за один з чотирьох основних чемпіонських поясів у професійному боксі.

25-річний Рамірес свій титул завоював у квітні минулого року, коли за очками переміг Артура Абрахама. Загалом у профі Гілберто провів 34 бої і у всіх переміг, причому 24 рази – достроково.

32-річний Макс Бурсак з 2004 року на профі-рингу провів 38 поєдинків: 33 перемоги (15 дострокових), 4 поразки і 1 нічия. Останніх два бої Бурсак провів у Києві проти маловідомих опонентів.

У рейтингу чинних боксерів другої середньої ваги Рамірес займає перше місце, Бурсак – 69-те.