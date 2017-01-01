Українець переміг екс-третю ракетку світу на старті змагань в Ріо-де-Жанейро

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Олександр Долгополов протистояв шостому сіяному змагань іспанцеві Давиду Ферреру

У стартовому раунді основної сітки ґрунтового турніру АТР-500, що стартував у столиці Бразилії Ріо-де-Жанейро, українецьпротистояв шостому сіяному змагань іспанцеві Давиду Ферреру (29 номер в АТР).

Вже у першому геймі зустрічі нашому співвітчизнику вдалося оформити брейк. У шостому геймі українець відіграв відразу чотири брейкпоінти, захистивши свою подачу — 4:2. Проте згодом Д.Феррер зумів взяти гейм на подачі першої ракетки України — 4:4.

Відразу Долгополов зробив зворотній гейм, вигравши у 6-го сіяного подачу під “нуль” — 6:4.

Початок другої партії розвивався за аналогічним сценарієм — О.Долгополов взяв гейм на подачі Феррера та дотримав перевагу до кінця баталії. У підсумку перемога в двох сетах: 6:4, 6:4.

Примітно, що Феррер раніше був третьою ракеткою світу. У послужному списку іспанця 26 титулів чемпіона турнірів АТР в одиночних розрядах.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу на киянина очікує матч проти 73 ракетки світу аргентинця Орасіо Себальйоса.