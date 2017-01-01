Українець Поляков проведе бій за пояс WBA International

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Поєдинок відбудеться 13 липня в Римі

Авторитетне видання fightnews.com повідомляє, що 13 липня в Римі пройде вечір боксу, де головною подією стане поєдинок за чемпіонський пояс WBA International в суперсередній вазі між українцем(12-1-1, 6 КО) і італійцем Джованні Де Каролісом (24 -7-1, 12 КО).

"Перш за все, я хочу сказати, що я відчуваю себе ніби на Місяці, тому що я збираюся битися перед своїми вболівальниками, – говорить Де Кароліс. – Я хочу завоювати пояс. Це буде не просто. Я вивчав відео боїв Полякова, він дуже жорсткий боксер. Але я буду готовий до нього".

35-річний Віктор Поляков з Івано-Франківська виступав на Олімпіаді-2004. Потім пішов в професіонали. З 2006 по 2012 рік провів 11 поєдинків і всі виграв. Потім зник з поля зору на п'ять років. У лютому 2017 го повернувся в профі і вже в цьому році провів три поєдинки – поразка, перемога, нічия.

Джерело: segodnya.ua