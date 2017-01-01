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    Українець Семенов виборов бронзу на етапі Кубка світу з біатлону

    • Сьогодні, 17:06
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    В італійському Антхольці відбулася друга гонка в рамках етапу Кубка світу з біатлону

    Чоловіки змагалися в індивідуальній гонці, бронзовим призером якої став українець Сергій Семенов.

    С.Семенов завдяки влучній стрільбі захопив лідерство у гонці після трьох вогневих рубежів, однак хибний останній постріл на четвертому рубежі призвів до підсумкової третьої сходинки (0+0+0+1) +56,8 секунди відставання.

    Золоту медаль з часом 50:38,1 хв здобув росіянин Антон Шипулін (0 промахів), француз Мартен Фуркад став срібним призером (2) +41 секунди.

    Серед інших результатів українців варто відзначити 16 місце Володимира Сємакова (1).

    Нагадаємо, завтра, 21 січня, в Антхольці серед жінок пройде мас-старт, а у чоловіків відбудеться естафета.

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    Джерело: УНН

    біатлон
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