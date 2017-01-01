Українець Шелестюк скасував бій з Маліком Хоукінсом
- Сьогодні, 17:27
-
Розсилка
Тарас травмував ногу і не зможе вийти на рингУкраїнський напівсередньоваговик Тарас Шелестюк(15-0, 9 КО) підвернув ногу і не буде боксувати в квітні проти американця Маліка Хоукінса (10-0, 7 КО). Про це повідомляє BoxingScene цитуючи промоутера українця Метта Роуленда.
«Тарас біг і підвернув ногу. Все виглядало дуже погано, тому ми повинні були виключити його з цього шоу.
Повернення Шелестюка? Якщо набряк пройде і він знову зможе бігати, то, напевно, його наступний бій відбудеться в червні».
Нагадаємо, що поєдинок українця з американцем мав відбутися 14 квітня.
Джерело: xsport.ua