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    Українець Шелестюк скасував бій з Маліком Хоукінсом

    • Сьогодні, 17:27
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    Тарас травмував ногу і не зможе вийти на ринг

    Український напівсередньоваговик Тарас Шелестюк(15-0, 9 КО) підвернув ногу і не буде боксувати в квітні проти американця Маліка Хоукінса (10-0, 7 КО). Про це повідомляє BoxingScene цитуючи промоутера українця Метта Роуленда.

    «Тарас біг і підвернув ногу. Все виглядало дуже погано, тому ми повинні були виключити його з цього шоу.

    Повернення Шелестюка? Якщо набряк пройде і він знову зможе бігати, то, напевно, його наступний бій відбудеться в червні».

    Нагадаємо, що поєдинок українця з американцем мав відбутися 14 квітня.

    Джерело: xsport.ua

    бокс
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