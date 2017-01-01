Українець Скрипник може очолити збірну Білорусі

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Український фахівець Віктор Скрипник є одним з кандидатів на пост наставника білоруської національної дружини

Про це повідомив заступник голови Білоруської федерації футболу Сергій Сафар'ян.

«У федерацію зверталися агенти ряду зарубіжних фахівців. Зокрема, на мене офіційно виходив агент українського тренера Віктора Скрипника. Це було ще у грудні. Я відповів, що будемо розглядати кандидатури й вести переговори з претендентами після Нового року. Цим зараз і займаємося», — сказав функціонер.

Уродженець Новомосковська Дніпропетровської області Віктор Скрипник з 2014 по 2016 рік був головним тренером бременського «Вердер».

Джерело: Znaj.ua