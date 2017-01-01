Українець став чемпіоном боксерського турніру «Странджа-2017»
- Сьогодні, 11:09
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Миколу Буценка також було визнано й найкращим боксером турніруВ столиці Болгарії Софії пройшли фінальні поєдинки міжнародного боксерського турніру класу "А" – "Странджа-2017", за результатами яких українська збірна отримала золоту нагороду.
Чемпіоном цьогорічного турніру став лідер збірної України у вазі до 56 кг Микола Буценко. Окрім того, саме Миколу було визнано й найкращим боксером турніру.
Таким чином в підсумку Національна збірна повернулася на батьківщину з чотирма здобутими нагородами. "Золото" в активі Миколи Буценка, а бронзові медалі здобули Юрій Шестак, Валерій Харламов та Володимир Скрипка.
Додамо також, 25-річний М.Буценко ставав срібним призером чемпіонату Європи (2013), бронзовим призером чемпіонату світу (2013) та виступав протягом трьох сезонів за "Українських отаманів" у Всесвітній серії боксу.
Джерело: УНН