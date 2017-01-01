Українець став переможцем молодіжного чемпіонату Європи з боксу
- Сьогодні, 18:10
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Український боксер Олександр Хижняк став переможцем молодіжного чемпіонату Європи у категорії до 75 кг, який відбувається у РумуніїОлександр Хижняк став переможцем молодіжного чемпіонату Європи. Про це повідомили у прес-службі Федерації боксу України у вівторок, 21 березня.
Як пишуть у Федерації, українець достроково гарантував собі золоту нагороду змагань.
За наданою інформацією, суперник Хижняка - білорус Віктор Дзяшкевиш - внаслідок отриманої травми в попередніх поєдинках був змушений знятися з фінального двобою.
«Отже, в активі нашої команди вже гарантовано є одна золота медаль», - йдеться у повідомленні.
Джерело: Вголос