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    Українець став переможцем молодіжного чемпіонату Європи з боксу

    • Сьогодні, 18:10
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    Український боксер Олександр Хижняк став переможцем молодіжного чемпіонату Європи у категорії до 75 кг, який відбувається у Румунії

    Олександр Хижняк став переможцем молодіжного чемпіонату Європи. Про це повідомили у прес-службі Федерації боксу України у вівторок, 21 березня.

    Як пишуть у Федерації, українець достроково гарантував собі золоту нагороду змагань.

    За наданою інформацією, суперник Хижняка - білорус Віктор Дзяшкевиш - внаслідок отриманої травми в попередніх поєдинках був змушений знятися з фінального двобою.

    «Отже, в активі нашої команди вже гарантовано є одна золота медаль», - йдеться у повідомленні.

     

    Джерело: Вголос

    бокс
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