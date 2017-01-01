Українець став переможцем молодіжного чемпіонату Європи з боксу

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Український боксер Олександр Хижняк став переможцем молодіжного чемпіонату Європи у категорії до 75 кг, який відбувається у Румунії

Олександр Хижняк став переможцем молодіжного чемпіонату Європи.

Про це повідомили у прес-службі Федерації боксу України у вівторок, 21 березня.

Як пишуть у Федерації, українець достроково гарантував собі золоту нагороду змагань.

За наданою інформацією, суперник Хижняка - білорус Віктор Дзяшкевиш - внаслідок отриманої травми в попередніх поєдинках був змушений знятися з фінального двобою.

«Отже, в активі нашої команди вже гарантовано є одна золота медаль», - йдеться у повідомленні.

Джерело: Вголос