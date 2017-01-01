Українець став переможцем найпрестижнішого турніру всесвітньої серії з карате

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Станіслав Горуна взяв золоту медаль у вазі до 75 кілограм

Український каратистстав переможцем найпрестижнішого турніру всесвітньої серії "Premier League Karate 1", що проходив з 27 по 29 січня в Парижі, Франція.

Горуна став найкращим у ваговій категорії до 75 кілограм. У фіналі, незважаючи на рахунок 2:2, рішенням суддів він здолав представника Італії Ахмеда Ель-Шаараві.

Варто зазначити, що у ваговій категорії Горуни виступало 140 спортсменів з 42 країн світу, а всього в Парижі змагалися 1243 атлети.

Джерело: xsport.ua