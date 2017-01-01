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    Українець став переможцем найпрестижнішого турніру всесвітньої серії з карате

    • Сьогодні, 14:41
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    Станіслав Горуна взяв золоту медаль у вазі до 75 кілограм

    Український каратист Станіслав Горуна  став переможцем найпрестижнішого турніру всесвітньої серії "Premier League Karate 1", що проходив з 27 по 29 січня в Парижі, Франція.

    Горуна став найкращим у ваговій категорії до 75 кілограм. У фіналі, незважаючи на рахунок 2:2, рішенням суддів він здолав представника Італії Ахмеда Ель-Шаараві.

    Варто зазначити, що у ваговій категорії Горуни виступало 140 спортсменів з 42 країн світу, а всього в Парижі змагалися 1243 атлети.

    Джерело: xsport.ua

    карате
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