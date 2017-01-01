Українка Бєлкіна виборола «бронзу» Універсіади

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Наша біатлоністка стала третьою в індивідуальній гонці

Дуже нестандартно почався біатлонний турнір на зимовій Універсіаді в казахському Алмати. В середині індивідуальної гонки у жінок на стадіон опустився густий туман, повністю перекроївши розклади в гонці, оскільки стріляти на вогневих рубежах стало критично складно.

Внаслідок цього всі карти в гонці були змішані і Юлія Журавок, яка лідирувала після двох вогневих рубежів у своїй улюбленій індивідуалці, потім допустила п'ять промахів і зуміла фінішувати лише з шостим часом.

В умовах, що склалися, велику перевагу отримали ранні стартові номери, і серед них – лідери збірної господарів турніру. Переможниця індивідуальної гонки на минулій Універсіаді Аліна Райкова, стартувавши під четвертим номером, пройшла рубежі з двома хвилинами штрафу і підтвердила свій титул. Галина Вишневська, яка відкривала стартовий протокол і має за плечима результати в ТОП-10 Кубка світу цього сезону, незважаючи на чотири хвилини штрафу, стала другою.

Третій результат і перша біатлонна медаль для України – у Надії Бєлкіної, яка на трасі була швидше за своїх казахських суперниць, але з п'ятьма хвилинами штрафу прийшла до бронзової позиції на подіумі!

Результати гонки

1. Аліна Райкова (Казахстан) – 59.48,7 (0+1+1+0)

2. Галина Вишневська (Казахстан) – +2.21,1 (1+3+0+0)

3. Надія Бєлкіна (Україна) – +2.23,6 (1+2+0+2)

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6. Юлія Журавок (Україна) – +4.14,3 (0+0+3+2)

8. Яна Бондарь (Україна) – +4.36,1 (1+2+0+4)

13. Марія Кручова (Україна) – +7.00,2 (2+2+2+0)

17. Юлія Бригинець (Україна) – +8.54,8 (0+1+2+3)

19. Яна Пустовалова (Україна) – +9.52,6 (1+1+1+0)

Джерело: segodnya.ua