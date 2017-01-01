Українка Циплакова завоювала бронзу на міжнародному турнірі у Варшаві

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Жіноча збірна України на змаганнях була представлена 4-ма спортсменками

З 2-го по 7-е травня 2017 року у м. Варшава (Польща) пройшли міжнародні змагання класу "А" - турнір Фелікса Штамма, участь у якому взяли понад 150 спортсменів (з них 53 жінок) з 21 країни.

Жіноча збірна України на змаганнях була представлена 4-ма спортсменками:

Вагова категорія до 51 кг - Коб Тетяна;

Вагова категорія до 57 кг - Єрошенко Валерія;

Вагова категорія до 60 кг - Циплакова Юлія;

Вагова категорія до 69 кг - Риженкова Тетяна.

Як інформує офіційний сайт Федерації боксу України, за підсумками змагань в активі української команди одна бронзова нагорода.

Її здобула Юлія Циплакова.

Джерело: champion.com.ua