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    Українка Циплакова завоювала бронзу на міжнародному турнірі у Варшаві

    • Сьогодні, 22:26
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    Жіноча збірна України на змаганнях була представлена 4-ма спортсменками

    З 2-го по 7-е травня 2017 року у м. Варшава (Польща) пройшли міжнародні змагання класу "А" - турнір Фелікса Штамма, участь у якому взяли понад 150 спортсменів (з них 53 жінок) з 21 країни.

    Жіноча збірна України на змаганнях була представлена 4-ма спортсменками:

    Вагова категорія до 51 кг - Коб Тетяна;
    Вагова категорія до 57 кг - Єрошенко Валерія;
    Вагова категорія до 60 кг - Циплакова Юлія;
    Вагова категорія до 69 кг - Риженкова Тетяна.

    Як інформує офіційний сайт Федерації боксу України, за підсумками змагань в активі української команди одна бронзова нагорода.

    Її здобула Юлія Циплакова.

    Джерело: champion.com.ua

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