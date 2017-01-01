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    Українка Цуренко виграла тенісний турнір в Мексиці

    • Сьогодні, 09:22
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    Друга ракетка України завоювала свій третій одиночний титул WTA в кар'єрі

    Українська тенісистка Леся Цуренко  стала переможницею турніру WTA International Abierto Mexicano TELCEL в Акапулько (Мексика).

    У фіналі Цуренко, посіяна під сьомим номером, обіграла другу ракетку турніру француженку Крістіну Младеновіч з рахунком 6: 1, 7: 5. Рахунок особистих зустрічей між Цуренко і Младеновіч став 4: 1 на користь українки.

    Це третій одиночний титул WTA у професійній кар'єрі Лесі. Цуренко стала третьою представницею України за всю історію, кому вдалося виграти три одиночних титулу WTA або більше.

    Нагадаємо, що на рахунку Еліни Світоліної шість титулів, Наталії Медведєвої – чотири, Олени Бондаренко – два, Катерини Бондаренко – один.

    Раніше Цуренко перемагала на турнірах в Стамбулі (2015) і Гуанчжоу (2016).

    Джерело: segodnya.ua

    теніс Леся Цуренко Мексика
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