Українка Цуренко виграла тенісний турнір в Мексиці
- Сьогодні, 09:22
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Друга ракетка України завоювала свій третій одиночний титул WTA в кар'єріУкраїнська тенісистка Леся Цуренко стала переможницею турніру WTA International Abierto Mexicano TELCEL в Акапулько (Мексика).
У фіналі Цуренко, посіяна під сьомим номером, обіграла другу ракетку турніру француженку Крістіну Младеновіч з рахунком 6: 1, 7: 5. Рахунок особистих зустрічей між Цуренко і Младеновіч став 4: 1 на користь українки.
Це третій одиночний титул WTA у професійній кар'єрі Лесі. Цуренко стала третьою представницею України за всю історію, кому вдалося виграти три одиночних титулу WTA або більше.
Нагадаємо, що на рахунку Еліни Світоліної шість титулів, Наталії Медведєвої – чотири, Олени Бондаренко – два, Катерини Бондаренко – один.
Раніше Цуренко перемагала на турнірах в Стамбулі (2015) і Гуанчжоу (2016).
Джерело: segodnya.ua