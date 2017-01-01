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    Українка Хлян завоювала срібло на чемпіонаті Європи

    • Сьогодні, 22:07
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    Важкоатлетка показала другий результат у двоборстві

    Українська важкоатлетка Марія Хлян  завоювала срібло у ваговій категорії до 69 кг на чемпіонаті Європи в хорватському Спліті. У ривку українка з другої спроби продемонструвала результат 99 кг, завоював малу бронзу.

    У поштовху українка також стала третьою, піднявши штангу вагою 126 кг. Сумарні 225 кг гарантували Хлян срібло чемпіонату Європи.

    Ще одна українська штангістка, яка виступала у вазі до 69 кг, Анна Панова  стала шостою - з результатом 97 кг в ривку і 115 кг - у поштовху. Сумарний результат українки склав 212 кг.

    Нагадаємо, що днем раніше українка Вероніка Івасюк взяла срібло у ривку в ваговій категорії до 58 кг.

    Джерело: xsport.ua

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