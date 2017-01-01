Українка Хлян завоювала срібло на чемпіонаті Європи
- Сьогодні, 22:07
-
Розсилка
Важкоатлетка показала другий результат у двоборствіУкраїнська важкоатлетка Марія Хлян завоювала срібло у ваговій категорії до 69 кг на чемпіонаті Європи в хорватському Спліті. У ривку українка з другої спроби продемонструвала результат 99 кг, завоював малу бронзу.
У поштовху українка також стала третьою, піднявши штангу вагою 126 кг. Сумарні 225 кг гарантували Хлян срібло чемпіонату Європи.
Ще одна українська штангістка, яка виступала у вазі до 69 кг, Анна Панова стала шостою - з результатом 97 кг в ривку і 115 кг - у поштовху. Сумарний результат українки склав 212 кг.
Нагадаємо, що днем раніше українка Вероніка Івасюк взяла срібло у ривку в ваговій категорії до 58 кг.
Джерело: xsport.ua