Українка Івасюк завоювала срібло чемпіонату Європи з важкої атлетики

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21-річна спортсменка повторила свій минулорічний успіх

Українка Вероніка Івасюк стала призером чемпіонату Європи з важкої атлетики у хорватському сплите.

21-річна спортсменка, яка виступає в категорії 58 кг, завоювала срібло у ривку. Також другий в цій вправі вона була і на торішньому чемпіонаті Європи. Але якщо в 2016-му він підняла 90 кг, то на цей раз поліпшила свій медальний результат до 95 кг.

У другому виді - поштовху - Івасюк в трійці лідерів не втрималася. Піднявши 115 кг вона за сумою двох вправ опустилася на 4 місце. Загальний результат - 206 кг. Це відразу на 8 кг більше, ніж на минулому чемпіонаті Європи. Тоді за результатами двох видів Івасюк також була четвертою.

Джерело: xsport.ua