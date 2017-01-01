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    Українка Івасюк завоювала срібло чемпіонату Європи з важкої атлетики

    • Сьогодні, 09:52
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    21-річна спортсменка повторила свій минулорічний успіх

    Українка Вероніка Івасюк  стала призером чемпіонату Європи з важкої атлетики у хорватському сплите.

    21-річна спортсменка, яка виступає в категорії 58 кг, завоювала срібло у ривку. Також другий в цій вправі вона була і на торішньому чемпіонаті Європи. Але якщо в 2016-му він підняла 90 кг, то на цей раз поліпшила свій медальний результат до 95 кг.

    У другому виді - поштовху - Івасюк в трійці лідерів не втрималася. Піднявши 115 кг вона за сумою двох вправ опустилася на 4 місце. Загальний результат - 206 кг. Це відразу на 8 кг більше, ніж на минулому чемпіонаті Європи. Тоді за результатами двох видів Івасюк також була четвертою.

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат Європи важкоатлетка
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