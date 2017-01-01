Українка Костевич завоювала срібло Кубка світу в Мюнхені

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Олімпійська чемпіонка вистояла, коли суперниці затремтіли від психологічної напруги

Олімпійський чемпіон-2004виграла срібло на Кубку світу в Мюнхені в своїй коронній дисципліні - стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 м. Українка, яка отримала прізвисько залізна, проявила чемпіонський характер в ключові моменти фіналу.

Костевич була близька до вильоту після 5 і 6 серій, але кожен раз останнім пострілом вибивала майже максимум - 10.7. Пік психологічної напруги - кінець 7 серії, коли однакову кількість очок набрали Костевич і Соня Франкет з Іспанії,спортсменки провели між собою перестрілку за потрапляння в топ-3. Франкет жахливо провалилася - тільки 7.3, в той час як Костевич, яка стріляла після неї, в черговий раз проявила залізну витримку - 10.5.

Схожа ситуація трапилася і в наступній серії - за вихід в топ-2. Під натиском Костевич не витримали нерви у, випереджавшу українку, китаянки Юмей Лін - тільки 8.9. У Костевич - 9.9. У підсумку українка в боротьбі за золото залишилася один на один з Олімпійською чемпіоною Ріо 2016 Анною Коракакі. У грецької спортсменки була перевага, і вона її втримала, посівши перше місце. У Костевич - срібло.

Це друга медаль збірної України на Кубку світу в Мюнхені після золота Павла Коростильова. Для Олени Костевич це вже не перший великий успіх в сезоні. У березні вона виграла срібло чемпіонату Європи.

Джерело: xsport.ua