Українка Козлова програла на тенісному турнірі в Стамбулі
- Сьогодні, 17:27
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Наша тенісистка поступилася бельгійці МертенсУкраїнська тенісистка Катерина Козлова не змогла вийти до другого кола турніру серії WTA в Стамбулі з призовим фондом 250 тисяч доларів.
На старті турніру Козлова поступилася в двох сетах бельгійці Еліс Мертенс, яка була посіяна під шостим номером, – 4:6, 1:6.
Раніше стало відомо,що українська тенісистка Анастасія Зарицька стала громадянкою Чехії.
Джерело: segodnya.ua