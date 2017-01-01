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    Українка Козлова програла на тенісному турнірі в Стамбулі

    • Сьогодні, 17:27
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    Наша тенісистка поступилася бельгійці Мертенс

    Українська тенісистка Катерина Козлова не змогла вийти до другого кола турніру серії WTA в Стамбулі з призовим фондом 250 тисяч доларів.

    На старті турніру Козлова поступилася в двох сетах бельгійці Еліс Мертенс, яка була посіяна під шостим номером, – 4:6, 1:6.

    Раніше стало відомо,що українська тенісистка Анастасія Зарицька стала громадянкою Чехії.

    Джерело: segodnya.ua

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