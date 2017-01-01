Українка Козлова програла на тенісному турнірі в Стамбулі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наша тенісистка поступилася бельгійці Мертенс

Українська тенісистка Катерина Козлова не змогла вийти до другого кола турніру серії WTA в Стамбулі з призовим фондом 250 тисяч доларів.

На старті турніру Козлова поступилася в двох сетах бельгійці Еліс Мертенс, яка була посіяна під шостим номером, – 4:6, 1:6.

Раніше стало відомо,що українська тенісистка Анастасія Зарицька стала громадянкою Чехії.

Джерело: segodnya.ua