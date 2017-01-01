Українка Мазур пробилася в два фінали чемпіонату Європи з художньої гімнастики

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Лідер збірної посіла шосте місце в кваліфікації вправ з булавами

Українка Вікторія Мазур на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в Будапешті після успішної кваліфікації у вправах з м'ячем також пробилася до фіналу вправ з булавами. Лідер збірної показала шостий результат у відборі - 17.250. Не потрапила в топ-8 інша українка Олена Дьяченко, у якій 28-й результат (14.800).

Жодна з українок не подолала кваліфікацію у вправах зі стрічкою. У Мазур 19 результат (14.400), у Єви Мелещук - 26-й (13.650).

21 травня на чемпіонаті Європи відбудуться фінали в окремих вправах.

Джерело: xsport.ua