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    Українка Мазур пробилася в два фінали чемпіонату Європи з художньої гімнастики

    • Вчора, 23:30
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    Лідер збірної посіла шосте місце в кваліфікації вправ з булавами

    Українка Вікторія Мазур  на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в Будапешті після успішної кваліфікації у вправах з м'ячем також пробилася до фіналу вправ з булавами. Лідер збірної показала шостий результат у відборі - 17.250.  Не потрапила в топ-8 інша українка Олена Дьяченко, у якій 28-й результат (14.800).

    Жодна з українок не подолала кваліфікацію у вправах зі стрічкою. У Мазур 19 результат (14.400), у Єви Мелещук - 26-й (13.650).

    21 травня на чемпіонаті Європи відбудуться фінали в окремих вправах.

    Джерело: xsport.ua

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