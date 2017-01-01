Українка Меркушина потрапила в десятку кращих спринту ЧС з біатлону
- Сьогодні, 18:30
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Розсилка
Українка чисто відстріляла, але по швидкості відстала від лідера майже на хвилину
В австрійському Хохфільцені завершилася спринтерська гонка у жінок Чемпіонату світу з біатлону, в якій українка Анастасія Меркушина зуміла замкнути десятку найсильніших, повідомляє офіційний сайт змагань. Наша спортсменка чудово відпрацювала на вогневих рубежах, не допустивши жодного промаху. А ось по швидкості вона поступилася переможниці гонки 55,3 секунди.
Юлія Джима допустила 2 промахи і зайняла 22-е місце - 1 хвилина 16,2 секунди відставання. Олена Підгрушна допустила 1 промах, але посіла підсумкове 34-е місце - 1 хвилина 40 секунд відставання, Валентина Семеренко припустилася 4 промахів (три на стрільбі стоячи) і посіла підсумкове 80-е місце - 3 хвилини 00,3 секунди відставання. Чемпіонкою світу стала Габріела Коукалова (Чехія) з результатом 19 хвилин 12,6 секунди. 2-е місце у Лаури Дальмайєр (Німеччина) +4,0 секунди відставання, третя - Анаіс Шевальє (Франція) +25,1 секунди відставання.
Чемпіонат світу-2017 з біатлону
Хохфільцен, Австрія
Спринт
Жінки
10 лютого
1. Габріела Коукалова (Чехія) (0+0) 19:12.6
2. Лаура Дальмайєр (Німеччина) (0+0) +4.0
3. Анаїс Шевальє (Франція) (0+0) +25.1
4. Ліза Вітоцци (Італія) (0+0) +25.3
5. Федеріка Санфіліппо (Італія) (0+0) +31.9
6. Ванесса Гінц (Німеччина) (0+0) +37.9
...
10. Анастасія Меркушина (Україна) (0+0) +55.3
22. Юлія Джима (Україна) (1+1) +1:16.2
34. Олена Підгрушна (Україна) (2+0) +1:40.0
80. Валентина Семеренко (Україна) (1+3) +3:00.3
Нагадаємо, що напередодні збірна України посіла 5-е місце у змішаній естафеті. Чемпіонат світу з біатлону проходить в Хохфільцені з 9 по 19 лютого.