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    Українка Мотричко виграла шашковий турнір серед жінок у Франції

    • Сьогодні, 20:23
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    Наша гросмейстер посіла 9-е місце у загальній таблиці змагань з чоловіками

    У Франції завершився традиційний престижний міжнародний турнір з шашок-100 в Каннах Cannes Open 2017,який проходить щорічно в знаменитому каннському Палаці кінофестивалів, повідомили у прес-службі Федерації шашок України.

    Міжнародний гросмейстер Вікторія Мотричко з Одеси вдруге з початку року стала найсильнішою серед жінок.

    Наша шашистка набрала 10 очок, випередивши Ольгу Федорович(Білорусь) - 9 і Наталю Шестакову (Росія) - 9. Мотричко виграла 3 партії, 4 партії завершилися внічию і одного разу оступилася майбутньому чемпіону в загальному заліку Муроду Амріллаєву з Росії - в 6-му турі.

    Всього в турнірі брали участь 48 шашкістів, Мотричко була єдиним представником України.


    Джерело: УНІАН
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