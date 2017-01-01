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    Українка Музичук вийшла у фінал чемпіонату світу з шахів

    • Сьогодні, 15:35
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    Анна Музичук перемогла росіянку Олександру Костенюк і стала першою фіналісткою жіночого чемпіонату світу

    Українка Анна Музичук обіграла росіянку Олександру Костенюк і вийшла у фінал жіночого чемпіонату світу з класичних шахів.

    Суперницею чинної чемпіонки світу з бліцу та рапіду Анни Музичук у фіналі ЧС-2017 буде переможниця іншої півфінальної зустрічі між китаянкою Тань Чжун І та Харікою Дронавалі з Індії, яка у першій партії поступилася чорними фігурами.

    Фінальний матч за світову шахову корону (чотири класичні партії) відбудеться з 27 лютого по 2 березня. У разі нічийного результату 3 березня відбудеться тай-брейк.

    шахи
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