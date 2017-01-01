Українка потрапила до квіткової церемонії у спринті Кубка світу з біатлону

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Перегони виграла німкеня Лаура Дальмаєр

У Пхенчхані (Південна Корея) відбулася спринтерська гонка у жінок в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону, де українська біатлоністкапотрапила до квіткової церемонії.

З першої тридцятки загального рейтингу відсутніми були тільки німкені Ванесса Хінц і Франциска Пройсс, але капітан збірної України Олена Підгрушна (була заявлена на перегони) також не вийшла на старт.

Кращою серед українок стала Юлія Джима. Наша співвітчизниця безпомилково провела два вогневих рубежі, але продемонструвала невисоку швидкість у порівнянні з лідерами гонки. Як результат 6-й рядок, котрий дозволив спортсменці опинитися у квітковій церемонії +1:01 хвилина відставання.

Інші українки розмістилися на наступних щаблях: Анастасія Меркушина (1 промах) – 31-ша, Ірина Варвинець (1) – 44, Валентина Семеренко (2) – 60, Ольга Абрамова (2) – 69.

Перегони виграла німкеня Лаура Дальмаєр (0) 20:43,7 хвилини. Срібна нагорода в активі норвежки Тірілл Екхофф (0) +8,4 с, "бронза" на рахунку француженки Анаїс Шевальє (0) +41,6 с.

Додамо, що завтра в Пченчхані відбудеться чоловіча спринтерська гонка. Старт перегонів о 12:00 за київським часом.

Джерело: УНН