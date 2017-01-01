Українка пробилася в чвертьфінал чемпіонату світу з шахів

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Ганна Музичук за підсумками двох партій обіграла в'єтнамку Фам Ле Тхао

Єдина українка в 1/8 фіналу чемпіонату світу з шахів, який проходить в Тегерані,зуміла пробитися до чвертьфіналу турніру.

На цій стадії українка зустрічалася з представницею В'єтнаму Фам Ле Тхао і виявилася сильнішою як в першій, так і в другій партії.

Відзначимо, що у всіх трьох раундах Музичук обіграла своїх опоненток за підсумками двох основних партій.

У чвертьфіналі чемпіонату світу Музичук зіграє проти представниці Болгарії Антоанети Стефанової, яка в 1/8 фіналу обіграла грузинку Ніну Хурцидзе.