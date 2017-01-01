  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українка пробилася в чвертьфінал чемпіонату світу з шахів

    • Сьогодні, 16:41
    • Розсилка

    Ганна Музичук за підсумками двох партій обіграла в'єтнамку Фам Ле Тхао

    Єдина українка в 1/8 фіналу чемпіонату світу з шахів, який проходить в Тегерані, Ганна Музичук  зуміла пробитися до чвертьфіналу турніру.

    На цій стадії українка зустрічалася з представницею В'єтнаму Фам Ле Тхао і виявилася сильнішою як в першій, так і в другій партії.

    Відзначимо, що у всіх трьох раундах Музичук обіграла своїх опоненток за підсумками двох основних партій.

    У чвертьфіналі чемпіонату світу Музичук зіграє проти представниці Болгарії Антоанети Стефанової, яка в 1/8 фіналу обіграла грузинку Ніну Хурцидзе.

    Джерело: xsport.ua
    чемпіонат світу шахи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ