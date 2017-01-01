Українка Сапсай стала чемпіонкою Європи з самбо

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Наша спортсменка здобула другу найвищу нагороду для збірної України на турнірі

У Мінську завершився чемпіонат Європи серед чоловіків і жінок, де в останній день українці виграли 5 нагород: «золото» і чотири «бронзи».

Чемпіонство виборола Анастасія Сапсай у ваговій категорії понад 80 кг. Бронзові нагороди на рахунку Наталії Ільків (до 56 кг.), Катерини Москалькової (до 68 кг.), Олексія Ніжненко (до 82 кг.) і Петра Давиденка (бойовий розділ, до 90 кг.) Цікаво, що ще одне "золото" - в перший день турніру - виграла ще одна Анастасія - Шевченко.

Таким чином, в сумі у збірної України 16 медалей (2 – 6 – 8). В командному заліку жіноча та чоловіча (у бойовому розділі) команди України посіли 2-е місце слідом за командою Росії. Чемпіонат Європи в Мінську тривав з 19 по 21 травня.







Джерело: УНІАН