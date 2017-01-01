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    Українка Савчук вийшла до другого кола Ролан Гаррос у парі з румункою

    • Сьогодні, 11:58
    • Розсилка

    У першому раунді Савчук і Олару пройшли люксембурзько-латвійську пару Мінелла / Севастова

    Українська тенісистка Ольга Савчук успішно подолала бар'єр першого раунду змагань у парному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції.

    У стартовому матчі румунсько-український дует Олару / Савчук зламав опір люксембурзько-латвійської пари Мінелла / Севастова – 7: 5, 7: 5.

    Раніше в парному розряді на Ролан Гаррос свій матч першого кола програли сестри Кіченок.

    Джерело: segodnya.ua

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