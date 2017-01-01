Українка Савчук вийшла до другого кола Ролан Гаррос у парі з румункою
- Сьогодні, 11:58
-
Розсилка
У першому раунді Савчук і Олару пройшли люксембурзько-латвійську пару Мінелла / Севастова
Українська тенісистка Ольга Савчук успішно подолала бар'єр першого раунду змагань у парному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції.
У стартовому матчі румунсько-український дует Олару / Савчук зламав опір люксембурзько-латвійської пари Мінелла / Севастова – 7: 5, 7: 5.
Раніше в парному розряді на Ролан Гаррос свій матч першого кола програли сестри Кіченок.
Джерело: segodnya.ua