Українка Семенова святкувала перемогу на турнірі у Франції

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Українська метальниця диска зуміла залишити позаду срібну медалістку Ігор в Ріо

Українкастала переможницею змагань з метання диска на міжнародному легкоатлетичному турнірі Meeting International de Montreuil.

Семенова перемогла з результатом 60,97 м, залишивши позаду господарку і фаворитку змагань француженку Меліну Робер-Мішо (59,81 м). Найкращою у виконанні Наталі була друга спроба.

Марина Килипко посіла третє місце зі стрибків з жердиною, лише за спробами поступившись срібному призеру венесуельці Робейліс Пейнадо. Обидві спортсменки подолали 4,55 м: Пейнадо зробила це з першої спроби, а Килипко – з третьої.

Олеся Повх фінішувала четвертою на дистанції 100 метрів (11,34 с). Така ж позиція у Наталії Прищепи з бігу на 800 метрів (2.02,26 хв), де роль пейсмейкера виконала ще одна українка, Олена Жушман.

У секторі для стрибків у довжину виступали дві українки. Анна Венгрус стала п’ятою (6,10 м), а Анна Луньова посіла шосте місце (6,07 м).

Джерело: Федерація легкої атлетики України