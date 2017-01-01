Українка стала наймолодшою учасницею 1/8 фіналу юніорського Australian Open

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На першому в 2017 році турнірі «Великого шолома» залишилося дві українки – Еліна Світоліна у міксті і Марта Костюк у юніорів

Крім першої ракетки країни Еліни Світоліної, яка прокладає собі дорогу в міксті, під 11 номером на нинішньому Australian Open була посіяна ще одна українка, Марта Костюк, правда, в турнірі юніорок. У ніч на вівторок 14-річна киянка обіграла японку Нахо Сато 6:1, 2:6, 6:2 і стала наймолодшою учасницею 1/8-й. Крім Костюк, в топ-16 немає більше жодної тенісистки 2002 року народження або молодше.

Висхідна зірочка нашого тенісу, яку з дитинства тренує мама, заявила про себе в кінці 2015-го, вигравши відразу два значимих турніру – Eddie Herr International і Orange Bowl. З 2016-м Березня завоювала у Франції титул на престижному юнацькому турнірі Les Petits As в Тарбі, повторивши досягнення росіянки Анастасії Потапової річної давності – перемога на найбільших юнацьких турнірах у віковій категорії до 14 років.

Зараз Марта співпрацює не з ким-небудь, а з хорватом Іваном Любичичем - нинішнім наставником 17-кратного переможця турнірів «Великого шолома» Роджера Федерера. «Ми з ним підписали контракт, і я горда, що є можливість перебувати в такій команді, – говорить Костюк. – Вони мені допомагають. Завдяки Івану я можу спілкуватися з Федерером на «Великих шоломах», де він теж присутній». Хоча Марта з дитинства вболівала за серба Новака Джоковича, тепер вона більше переживає за нього. У жіночому турі симпатизує румунці Сімоне Халеп і іспанці Гарбінє Мугуруса. Улюблене покриття у киянки – грунт: «Я з дитинства тренувалася на грунті. У мене грунтовий стиль. Мені подобається міняти темп гри», – говорить українка, але для турнірів з однолітками вибирає хард.

У жовтні березня дійшла до 1/4-й на турнірі ITF і набрала перші два очки WTA. Вночі Костюк грала з шостої сіяної на турнірі, британкою Джоді Ганною Берредж.

Джерело: Сегодня