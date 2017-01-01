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    Українка стала срібною призеркою Гран-прі зі стрибків у воду

    • Сьогодні, 13:56
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    Вікторія Кесар в індивідуальних змаганнях набрала 294,6 бала

    На Гран-прі зі стрибків у воду в німецькому місті Ростока українка Вікторія Кесар із Запоріжжя здобула срібну медаль, повідомили у прес-службі Національного олімпійського комітету України у понеділок, 27 лютого.

    «На триметровому трампліні в індивідуальних змаганнях Вікторія Кесар з результатом 294,6 бала посіла друге місце», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що першою стала представниця Китаю Чунтінг Ву з результатом 309,85 бала, а «бронза» на рахунку спортсменки з Канади Дженіфер Абел (286,50 балів).

    Джерело: Вголос

    стрибки у воду
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