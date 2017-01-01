Українку Світоліну визнано найкращою тенісисткою місяця у світі

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Еліна в опитуванні на сайті WTA набрала 63% голосів

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала найкращою тенісисткою WTA в лютому. За підсумками голосування, яке було проведено на офіційному сайті Жіночої тенісної асоціації, наша співвітчизниця випередила своїх конкуренток – Христину Младенович і Кароліну Плішкову.

Якщо 22-річну Світоліну підтримали 63% уболівальників, то представниці Франції та Чехії набрали 27% і 10% голосів відповідно.

Нагадаємо, в лютому Світоліна взяла одразу два титули, вигравши турніри в Тайбеї і Дубаї. Завдяки останнім успіхам Еліна переписала історію нашого жіночого тенісу – стала першою українкою, якій вдалося дійти до топ-10 рейтингу WTA.

Джерело: segodnya.ua